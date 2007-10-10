Хабиб: «Хотел бы пригласить в гости Тактарова. Если не насытитесь Дагестаном, можем заехать в братскую Чечню»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов пригласил экс-бойца ММА Олега Тактарова в гости на Кавказ.

«Прислушиваясь к совету нашего брата Рамзана Кадырова «призывать добрым словом», с чем я и согласен абсолютно.

Хотел бы пригласить в гости первопроходца смешанных единоборств, живую легенду ММА Олега Николаевича Тактарова в Дагестан. Я бы познакомил вас с моим отцом. Уверен, у вас очень много общего с ним – вы оба самбисты советской школы.

В Дагестане, поверьте, есть на что посмотреть, а на счет еды я вообще молчу. Хотя стоит отметить: горный сыр, сушеное мясо и разные виды хинкали.

Поедем ко мне в горное село Сильди. Правда, оно находится в пограничной зоне, и там требуется паспорт российский. Там с американским паспортом не пускают – не забудьте, пожалуйста, российский паспорт.

Если, Николаевич, вы не насытитесь Дагестаном, то мы можем через горы за час доехать в братскую Чечню, а точнее в Казеной-Ам, в Грозный и т.д.

В общем, жду вас с нетерпением на гостеприимный Кавказ», – написал Нурмагомедов.

Олег Тактаров прогнозировал победу Хабиба над Конором, но говорил, что симпатизирует ирландцу. Также Тактаров отмечал, что Нурмагомедов в бою будет осторожен, «как типичный горный мужчина».

Олег Тактаров: «Мои симпатии на стороне Конора, но шансов у него почти нет. Он проиграет Хабибу»

Олег Тактаров: «Хабиб будет осторожен в бою с Конором, как типичный горный мужчина. Приходит сильное войско – они прячутся в горы»