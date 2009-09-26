Олег Тактаров: «Мои симпатии на стороне Конора, но он проиграет Хабибу»

Экс-боец UFC Олег Тактаров рассказал об ожиданиях от боя Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.

«Я даю 80 на 20 в его [Хабиба] пользу. Если бы, как в мое время, в UFC не было решения судей, то была бы ничья. А так будет решение судей в пользу Нурмагомедова. Хабиб не будет драться, но он не сможет забороть Конора, а тот не сможет вырубить Хабиба. У Конора хорошая ударная техника, но не такая, как была в мое время.

По Хабибу можно попасть, но его лоб выдерживает тонны, а прятать подбородок он умеет. На секунду он, конечно, может потерять концентрацию, но вряд ли. Инстинкты у Хабиба хорошие, хотя и не такие, как у Джеймса Тони, которого лупили в подбородок все тренировки и довели до того, что он его машинально убирал ото всех ударов.

Конор все последние месяцы работал над защитой от тейкдаунов, работал в партере, но этого недостаточно. Я с Хабибом знаком: борец он действительно неплохой, руки у него мощные, чувствительные. Шансов что-то сделать в партере у Конора крайне мало.

Конор все это организовал, поднял гонорары всем, пиар весь на нем. Он свое уже отбил, виски прорекламировал. Обидно, что он этот бой состряпал, он здесь босс, но шансов у него почти нет. Мои симпатии будут на его стороне, но он проиграет», – сказал Тактаров.

Бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегор пройдет 6 октября в Лас-Вегасе.