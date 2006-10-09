Спортивная комиссия Невады проведет расследование по действиям Конора после боя с Хабибом. Он ударил Абубакара Нурмагомедова

Спортивная комиссия Невады проведет расследование не только по действиям Хабиба Нурмагомедова во время UFC 229, но и по действиям Конора МакГрегора, который ударил двоюродного брата и секунданта Хабиба Абубакара. Об этом заявил председатель комиссии Энтони Марнелл после изучения видеозаписей инцидента и бесед с очевидцами.

Комиссия удержала гонорар Нурмагомедова (2 миллиона долларов) в полном размере. Гонорар МакГрегору был выплачен полностью.

«Мы будем подавать документы и против МакГрегора, и против Нурмагомедова. Поскольку мы удержали гонорар одного из бойцов, нам нужно быстрее переходить к слушаниям. Информация о временных остранениях будет сообщена в ближайшее время, дата окончательного слушания будет назначена на ноябрь», – сказал Марнелл.

Следующее заседание назначено на 24 октября.

Сразу после победы над Конором Хабиб вылез из октагона и побежал к спарринг-партнеру ирландца Дилону Дэнису. Члены его команды тем временем напали на самого МакГрегора.

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