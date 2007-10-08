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    Хабиб – Конору во втором раунде: «Давай поговорим теперь»

    Теги видео UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время боя с Конором МакГрегором предложил сопернику пообщаться.

    Во втором раунде, проведя тейкдаун и избивая оппонента, Хабиб сказал ему:

    – Давай поговорим теперь.

    Хабиб победил досрочно в четвертом раунде, проведя удушающий прием и вынудив Конора сдаться. Нурмагомедов остался непобежденным (27-0 за всю карьеру, 11-0 в UFC), а Конор потерпел второе поражение в UFC. 

    Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC

    Хабиб ушел с пресс-конференции, Конор опоздал на 25 минут и пришел в тапочках

    Я смотрел бой в том же кафе, где и отец Хабиба

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