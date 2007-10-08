Хабиб – Конору во втором раунде: «Давай поговорим теперь»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время боя с Конором МакГрегором предложил сопернику пообщаться.

Во втором раунде, проведя тейкдаун и избивая оппонента, Хабиб сказал ему:

– Давай поговорим теперь.

Хабиб победил досрочно в четвертом раунде, проведя удушающий прием и вынудив Конора сдаться. Нурмагомедов остался непобежденным (27-0 за всю карьеру, 11-0 в UFC), а Конор потерпел второе поражение в UFC.

Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC

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Я смотрел бой в том же кафе, где и отец Хабиба