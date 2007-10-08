Хабиб – Конору во втором раунде: «Давай поговорим теперь»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов во время боя с Конором МакГрегором предложил сопернику пообщаться.
Во втором раунде, проведя тейкдаун и избивая оппонента, Хабиб сказал ему:
– Давай поговорим теперь.
‘Let’s talk now.’ pic.twitter.com/1TEm8R6jPD— SNM (@JackCook95) October 7, 2018
Хабиб победил досрочно в четвертом раунде, проведя удушающий прием и вынудив Конора сдаться. Нурмагомедов остался непобежденным (27-0 за всю карьеру, 11-0 в UFC), а Конор потерпел второе поражение в UFC.
Хабиб извинился за драку и сказал, что хочет убрать трешток из UFC
Хабиб ушел с пресс-конференции, Конор опоздал на 25 минут и пришел в тапочках