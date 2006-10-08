Валерий Газзаев: «Вся Россия болела за Хабиба. Надеюсь, МакГрегор засунет язык в одно место»

Бывший главный тренер сборной России по футболу Валерий Газзаев поздравил Хабиба Нурмагомедова с победой над .

«Поздравляю в первую очередь Хабиба Нурмагомедова и всех нас. Вся Россия болела за нашего бойца, который показал тотальное преимущество в бою. Также он преподал МакГрегору урок мастерства, урок человеческого достоинства. Хабиб показал свои лучшие качества и как нужно готовиться. Меньше говорить и больше делать!

В ситуации, которая случилась после боя, полностью поддерживаю Хабиба. Нельзя переходить на личные оскорбления, чем успешно занимался Конор на всех пресс-конференциях. Всегда нужно держать язык за зубами, Хабиб продемонстрировал свое прекрасное качество в этом плане. Думаю, мы еще долго не услышим МакГрегора, которому, повторюсь, преподали в этом плане хороший урок человеческого достоинства и мужества.

До дисквалификации не дойдет, уже официально объявили, что он защитил титул. Пояс не стали вручать, чтобы избежать дальнейших противостояний, которые могли перекинуться на зрителей. Скажу еще раз, ни при каких условиях нельзя переходить на оскорбления. Как можно было оскорблять страну, нацию, лично спортсмена? Кто Конору это позволил? Надеюсь, он язык засунет в одно место и больше никогда не будет его доставать оттуда. Помимо достижений и медалей, есть человеческое и мужское достоинство, которое никому не позволено оскорблять и унижать», — сказал Газзаев.

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