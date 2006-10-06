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    Олег Тактаров: «Сначала Хабиб был фаворитом, но сейчас ситуация уравнялась»

    Теги UFC Олег Тактаров тяжелый вес (MMA) Александр Волков легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-боец ММА Олег Тактаров считает, что у Хабиба Нурмагомедова и Конора МакГрегора равные шансы на победу.

    «Сначала, на мой взгляд, Хабиб являлся фаворитом, но сейчас, в связи с тем, что происходит вокруг спортсменов, ситуация уравнялась. Ставить ни на кого не буду, нас ждет очень нервный поединок, шансы у бойцов 50 на 50.

    Вообще, если честно, мне более интересен бой Александра Волкова, хочу, чтобы все его заметили и поняли, что это – будущая звезда», – сказал Тактаров.

    Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

    Хабиб предельно неудобен для Конора: он любит все, что Макгрегор ненавидит

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