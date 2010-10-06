Хабиб – ирландским фанатам: «Завтра ночью я размажу вашего парня»

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поблагодарил ирландских фанатов и пообещал размазать Конора.

«Все, что у меня есть, это от бога. Я знаю, богу не нравится все, что происходит. Хвала Всевышнему!

Завтра ночью я размажу вашего парня, ребята, просто размажу. И я хотел бы поблагодарить всех ирландских фанатов и фанатов со всего мира. Вы – причина, по которой этот бой стал возможен. Спасибо всем! Хвала Всевышнему! Я сохраню титул!», – сказал Нурмагомедов.

Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

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