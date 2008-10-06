Волков о стычке с Льюисом: «Я спровоцировал его и вышел из ситуации победителем»

Российский боец UFC Александр Волков рассказал о стычке с Дерриком Льюисом на битве взглядов. Американский боец сбил шапку с головы россиянина, тот ударил его по лицу.

«Конечно, ожидал такого. Все предсказуемо. Видно, что он нервничает. Ему надо это спрятать за какими-то действиями.

В принципе, я сам спровоцировал его и, считаю, вышел из ситуации победителем. Злюсь ли я? Нет, я же сам спровоцировал. Это выведет его из себя», – сказал Волков.

Бой Александра Волкова и Деррика Льюиса пройдет в андеркарде боя Хабиб – Конора на UFC 229 в Лас-Вегасе.

«Он пахнет вонючим хером». Конор ударил Хабиба на последней битве взглядов