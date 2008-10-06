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    Волков о стычке с Льюисом: «Я спровоцировал его и вышел из ситуации победителем»

    Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

    Российский боец UFC Александр Волков рассказал о стычке с Дерриком Льюисом на битве взглядов. Американский боец сбил шапку с головы россиянина, тот ударил его по лицу.

    «Конечно, ожидал такого. Все предсказуемо. Видно, что он нервничает. Ему надо это спрятать за какими-то действиями.

    В принципе, я сам спровоцировал его и, считаю, вышел из ситуации победителем. Злюсь ли я? Нет, я же сам спровоцировал. Это выведет его из себя», – сказал Волков.

    Бой Александра Волкова и Деррика Льюиса пройдет в андеркарде боя Хабиб – Конора на UFC 229 в Лас-Вегасе.

    «Он пахнет вонючим хером». Конор ударил Хабиба на последней битве взглядов

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