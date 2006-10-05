Деррик Льюис: «Видел много видео, как в России бьют людей из-за цвета кожи»

Тяжеловес UFC Деррик Льюис рассказал, почему отказался от боя против Александра Волкова в России.



«Потому что я не чувствовал бы себя в безопасности. Я смотрел много видео, на которых людей били в России, преследовали их на улицах просто из-за цвета кожи.

Поэтому я и не захотел туда ехать. Я слышал истории от людей, которые были в России, что такое также происходит из-за религиозных мировоззрений и других подобных вещей», – сказал Льюис.



Поединок Деррика Льюиса и Александра Волкова пройдет 6 октября в Лас-Вегасе. Турнир возглавит бой Хабиба Нурмагомедова против Конора МакГрегора.