Конор ударил Хабиба по руке и замахнулся ногой на церемониальном взвешивании

В Лас-Вегасе состоялось церемониальное взвешивание перед UFC 229.

На битве взглядов Конор МакГрегор проигнорировал просьбу президента UFC Дэйны Уайта не касаться друг друга, ударил Хабиба Нурмагомедова по руке и замахнулся ногой. Бойцов разняли секьюрити. Днем оба бойца сделали вес.

Также конфликт случился во время битвы взглядов Деррика Льюиса и Александра Волкова. Американец сбил с головы россиянина шапку – в ответ Волков толкнул Льюиса по лицу и замахнулся ногой.

Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.