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    Конор ударил Хабиба по руке и замахнулся ногой на церемониальном взвешивании

    Теги UFC тяжелый вес (MMA) Александр Волков легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Деррик Льюис Бокс/MMA/UFC

    В Лас-Вегасе состоялось церемониальное взвешивание перед UFC 229.

    На битве взглядов Конор МакГрегор проигнорировал просьбу президента UFC Дэйны Уайта не касаться друг друга, ударил Хабиба Нурмагомедова по руке и замахнулся ногой. Бойцов разняли секьюрити. Днем оба бойца сделали вес.

    Также конфликт случился во время битвы взглядов Деррика Льюиса и Александра Волкова. Американец сбил с головы россиянина шапку – в ответ Волков толкнул Льюиса по лицу и замахнулся ногой.

    Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

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