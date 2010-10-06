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    Конор – Джо Рогану: «Не позволяй этой вонючей крысе надеть на тебя его шапку. Он пахнет вонючим хером»

    Теги UFC легкий вес (MMA) Джо Роган Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Бокс/MMA/UFC

    Экс-чемпион UFC в двух дивизионах Конор МакГрегор посоветовал комментатору Джо Рогану не надевать папаху Хабиба Нурмагомедова.

    «Не позволяй этой вонючей крысе надеть на тебя его шапку. Он пахнет вонючим хером.

    Так круто снова вернуться сюда. Фаны UFC, возвращаться круто! Король снова дома», – сказал МакГрегор.

    Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

    «Он пахнет вонючим хером». Конор ударил Хабиба на последней битве взглядов

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