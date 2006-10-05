Абдулманап Нурмагомедов: «Здоровье у Хабиба в полном порядке. Сейчас он активно набирает вес»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о состоянии спортсмена после сгонки веса перед боем против Конора МакГрегора.
Сегодня оба спортсмена сделали вес перед боем.
«Мы уложились в вес еще на предварительном взвешивании за несколько часов до официальной церемонии.
Здоровье у Хабиба в полном порядке, сейчас он активно набирает вес. Сколько наберет, сказать точно не могу», – сказал Абдулманап.
Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.
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