Абдулманап Нурмагомедов: «Здоровье у Хабиба в полном порядке. Сейчас он активно набирает вес»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов рассказал о состоянии спортсмена после сгонки веса перед боем против Конора МакГрегора.

Сегодня оба спортсмена сделали вес перед боем.

«Мы уложились в вес еще на предварительном взвешивании за несколько часов до официальной церемонии.

Здоровье у Хабиба в полном порядке, сейчас он активно набирает вес. Сколько наберет, сказать точно не могу», – сказал Абдулманап.

Бой Хабиба и Конора пройдет в воскресенье утром по московскому времени. Начало – около 07:00. Прямая видеотрансляция будет на Sports.ru.

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