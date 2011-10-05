Абдулманап Нурмагомедов: «Прогноз – Хабиб победит Конора в середине 2-го или начале 3-го раунда»

Отец и тренер Хабиба Нурмагомедова Абдулманап Нурмагомедов сделал прогноз на бой сына против , который пройдет утром в воскресенье по московскому времени.

– Волнения точно нет. А вот чувство ответственности есть. Это все-таки разные вещи.

– Сомнений в победе нет?

– Сомнений точно нет. Нужно правильно все сделать и забрать свое.

– Хабиб закончит бой в первом раунде?

– Нет. Мой прогноз – середина второго или начало третьего.

– Многие эксперты по-прежнему сомневаются, что бой состоится.

– Все, что от нас зависит, мы сделали. У нас все в порядке с весом, все хорошо и с самочувствием. Остальное от нас не зависит. В общем, мы готовы к бою, – сказал Нурмагомедов-старший.

.ru покажет бой Хабиба против Конора. Начало – около 07:00 по московскому времени в воскресенье.

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