Хабиб предложит Криштиану Роналду побыть его секундантом

Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что предложит нападающему «Реала» Криштиану Роналду побыть его секундантом на одном из ближайших боев.

«Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом.

Думаю, что если у них будет межсезонье, то почему бы и нет – можно попробовать. Если нет, то, боюсь, не получится», – сказал Нурмагомедов.

Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле, победив по очкам Эла Яквинту.

Хабиб Нурмагомедов исполнил свою мечту. Он приехал на матч «Реала», встретился с Роналду и снял все на видео