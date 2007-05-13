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    Хабиб предложит Криштиану Роналду побыть его секундантом

    Теги Криштиану Роналду UFC Хабиб Нурмагомедов Бокс

    Чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов сказал, что предложит нападающему «Реала» Криштиану Роналду побыть его секундантом на одном из ближайших боев.

    «Я спрошу у Роналду, сможет ли он стать секундантом.

    Думаю, что если у них будет межсезонье, то почему бы и нет – можно попробовать. Если нет, то, боюсь, не получится», – сказал Нурмагомедов.

    Хабиб Нурмагомедов стал чемпионом UFC в апреле, победив по очкам Эла Яквинту.

    Хабиб Нурмагомедов исполнил свою мечту. Он приехал на матч «Реала», встретился с Роналду и снял все на видео

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