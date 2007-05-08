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    Колби Ковингтон: «Я разорву Хабиба как куклу»

    Теги UFC средний вес (MMA) полусредний вес (MMA) легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Колби Ковингтон Роберт Уиттакер Бокс

    Боец Колби Ковингтон заявил, что хочет выиграть титулы UFC в трех дивизионах.

    «Хочу выиграть три пояса. Сначала вынесу всех в полусреднем дивизионе. Потом перейду к средневесам и отлуплю Уиттакера, а потом опущусь в легкий вес за Хабибом.

    Я нацелен на три пояса. Хочу сделать такое, чего не удавалось никому в ММА. Уиттакер не впечатляет. Его нокаутировал мальчик из хора Томпсон. Каратэ? Оно не работает. Что касается Хабиба, то он не смог побить риэлтора, который узнал о бое за 20 часов до выхода в клетку. Это грустно. Если он перейдет в полусредний дивизион, я разорву его как куклу», – сказал Ковингтон.

    Колби Ковингтон встретится с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 225 в Чикаго 9 июня.

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