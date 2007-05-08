Колби Ковингтон: «Я разорву Хабиба как куклу»

Боец Колби Ковингтон заявил, что хочет выиграть титулы UFC в трех дивизионах.

«Хочу выиграть три пояса. Сначала вынесу всех в полусреднем дивизионе. Потом перейду к средневесам и отлуплю Уиттакера, а потом опущусь в легкий вес за Хабибом.

Я нацелен на три пояса. Хочу сделать такое, чего не удавалось никому в ММА. Уиттакер не впечатляет. Его нокаутировал мальчик из хора Томпсон. Каратэ? Оно не работает. Что касается Хабиба, то он не смог побить риэлтора, который узнал о бое за 20 часов до выхода в клетку. Это грустно. Если он перейдет в полусредний дивизион, я разорву его как куклу», – сказал Ковингтон.

Колби Ковингтон встретится с Рафаэлем Дос Аньосом на UFC 225 в Чикаго 9 июня.