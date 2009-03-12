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    Ортега про бой с Холлоуэем: «Это будет один из самых больших боев в полулегком весе со времен Альдо и Конора»

    Теги полулегкий вес UFC Макс Холлоуэй Брайан Ортега

    Боец UFC Брайан Ортега считает, что его потенциальный поединок с Максом Холлоуэем должен понравиться зрителям.

    «Мне нравится это. Похоже, что наш бой набирает обороты. Я чувствую, что это будет один из самых больших боев в полулегком весе со времен встречи Алдо и Конора. Это будет отличное PPV-шоу, и вы увидите двух молодых парней, которые действительно голодны.

    Мы с Холлоуэем во многом похожи. Оба работаем с одной командой с самого начала карьеры. У него есть своя группа друзей вокруг, у меня – своя. Он любит серфинг, и я также люблю его. Гаваец против мексиканца, нам обоим нравятся драки. Мне нравится этот бой, и я счастлив, что я буду драться за чемпионский титул», – сказал Ортега.

    На UFC 222 Брайан Ортега нокаутировал в первом раунде Фрэнки Эдгара.

    Дэйна Уайт: «Когда Холлоуэй будет здоров, мы сделаем ему бой бой с Ортега»

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