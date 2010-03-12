Макс Холлоуэй: «Хочу драться с Хабибом»

Чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй заявил, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

«Все говорят о моем втором боем с Конором Макгрегором. Все хотят увидеть этот реванш. И все избегают разговоров о бое с Хабибом Нурмагомедовым. Но я хочу драться с Хабибом. Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. А Хабиб – один из лучших.

Многие хотят увидеть мой бой с Тони Фергюсоном. Я помню, что Тони говорил, мол, готов подраться в моей категории. Не надо отмазок, ребята! Оставайтесь в своем весе. Я готов подняться в легкий дивизион и подраться с вами там. Я – большой парень. Могу спокойно подняться в ваш вес, а потом и в полусредний.

Я гаваец – я люблю поесть. Мне нравятся кексы. Я могу набрать вес, и посмотрим, что будет дальше. Опасайтесь, ребята, опасайтесь. Я готов. После восстановления от травмы я вернусь в полулегкий вес, чтобы защитить титул, а потом будем думать. В этом красота ММА. Никто не знает, что произойдет, когда мы с Хабибом выйдем в октагон вместе», – сказал Холлоуэй.

Макс Холлоуэй должен был защищать титул на UFC 222 против Фрэнки Эдгара. Новым соперником Холлоуэя наверняка станет Брайан Ортега, который заменил британца на UFC 222 и нокаутировал Эдгара в первом раунде.