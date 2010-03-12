Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Макс Холлоуэй: «Хочу драться с Хабибом»

    Теги полулегкий вес UFC легкий вес (MMA) Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон Макс Холлоуэй

    Чемпион UFC в полулегком дивизионе Макс Холлоуэй заявил, что готов подраться с Хабибом Нурмагомедовым.

    «Все говорят о моем втором боем с Конором Макгрегором. Все хотят увидеть этот реванш. И все избегают разговоров о бое с Хабибом Нурмагомедовым. Но я хочу драться с Хабибом. Чтобы быть лучшим, нужно побеждать лучших. А Хабиб – один из лучших.

    Многие хотят увидеть мой бой с Тони Фергюсоном. Я помню, что Тони говорил, мол, готов подраться в моей категории. Не надо отмазок, ребята! Оставайтесь в своем весе. Я готов подняться в легкий дивизион и подраться с вами там. Я – большой парень. Могу спокойно подняться в ваш вес, а потом и в полусредний.

    Я гаваец – я люблю поесть. Мне нравятся кексы. Я могу набрать вес, и посмотрим, что будет дальше. Опасайтесь, ребята, опасайтесь. Я готов. После восстановления от травмы я вернусь в полулегкий вес, чтобы защитить титул, а потом будем думать. В этом красота ММА. Никто не знает, что произойдет, когда мы с Хабибом выйдем в октагон вместе», – сказал Холлоуэй.

    Макс Холлоуэй должен был защищать титул на UFC 222 против Фрэнки Эдгара. Новым соперником Холлоуэя наверняка станет Брайан Ортега, который заменил британца на UFC 222 и нокаутировал Эдгара в первом раунде.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться