Жозе Альдо хочет боя против Джереми Стивенсона

Экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо хочет драться против Джереми Стивенсона.



«Я просил боя с ним, он просил боя со мной, так что это будет отличный поединок. Жду, когда нам все организуют», – сказал Альдо.



Жозе Альдо проиграл три из четырех последних боев, все – нокаутами. Джереми Стивенс одержал три победы подряд, и за каждую получил бонус за выступление от UFC.