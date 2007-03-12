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    Жозе Альдо хочет боя против Джереми Стивенсона

    Теги Жозе Альдо Джереми Стивенс

    Экс-чемпион UFC в полулегком весе Жозе Альдо хочет драться против Джереми Стивенсона.

    «Я просил боя с ним, он просил боя со мной, так что это будет отличный поединок. Жду, когда нам все организуют», – сказал Альдо.

    Жозе Альдо проиграл три из четырех последних боев, все – нокаутами. Джереми Стивенс одержал три победы подряд, и за каждую получил бонус за выступление от UFC.

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