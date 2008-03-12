Деонтей Уайлдер: «Те, кто принимает допинг, должны сидеть в тюрьме»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что за допинг в боксе нужно наказывать с максимальной строгостью.

«Я много раз говорил о том, что я думаю по этому поводу. Эти ребята приносят деньги, поэтому вновь и вновь возвращаются на ринг. Деньги рулят боксом.

Эти ребята готовы пойти на все, чтобы быть лучше своего соперника. Мы рискуем жизнью, когда выходим на ринг. Теоретически допинг может применить и мой соперник.

Те, кто принимает допинг, должны сидеть в тюрьме. Любой, кто пытается обмануть в боксе, должен отправляться за решетку. Но пока этой политикой рулят деньги», – сказал Уайлдер.

На прошлой неделе Сауль Альварес сдал положительный допинг-тест на кленбутерол. Команда боксера считает, что виновато зараженное мексиканское мясо.

Реванш Головкина и Альвареса может сорваться. У мексиканца – допинг