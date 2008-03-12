Президент WBC: «Не думаю, что бой Альвареса и Головкина под угрозой срыва»

Президент WBC Маурисио Сулейман считает, что бой Геннадия Головкина и Сауля Альвареса состоится несмотря на положительную допинг-пробу Канело.

«Не думаю, что бой Альвареса и Головкина под угрозой срыва. Надеюсь, этот поединок состоится. Проблемы с кленбутеролом до этого были и в футболе, и в боксе. Канело давно участвует в программе «Чистый бокс». И никогда никаких проблем не возникало. Мы находимся на связи с NSAC (Спортивная комиссия штата Невада – Sports.ru). Будем следить за ситуацией», – сказал Сулейман.

В добровольной допинг-пробе Сауля Альвареса был обнаружен кленбутерол. Бой Канело против Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе.

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