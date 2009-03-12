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    Промоутер Альвареса о допинге: «Концентрация кленбутерола в организме мизерная. В Мексике не так строго следят за качеством пищи»

    Теги допинг Golden Boy Promotions Геннадий Головкин Эрик Гомес Сауль Альварес

    Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес уверен, что Сауль Альварес чист и бой с Геннадием Головкиным состоится.

    «Альварес пройдет дополнительные тесты. Уверен, все будет хорошо. Концентрация кленбутерола в организме Сауля мизерная.

    Он был все время в Мексике, тренировался там, а сейчас переехал в Сан-Диего. К сожалению для спортсменов, в Мексике не так строго следят за качеством пищи и пищевыми добавками, как это делаем мы.

    Перед каждым боем Канело тщательно проверяют. За карьеру Альварес прошел допинг-тесты больше 150 раз, и у него никогда не было проблем. Он чист», – сказал Гомес.

    В добровольной допинг-пробе Сауля Альвареса был обнаружен кленбутерол. Бой Канело против Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе.

    В допинг-пробе Сауля Альвареса обнаружен кленбутерол

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