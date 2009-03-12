Промоутер Альвареса о допинге: «Концентрация кленбутерола в организме мизерная. В Мексике не так строго следят за качеством пищи»

Президент Golden Boy Promotions Эрик Гомес уверен, что Сауль Альварес чист и бой с состоится.

«Альварес пройдет дополнительные тесты. Уверен, все будет хорошо. Концентрация кленбутерола в организме Сауля мизерная.

Он был все время в Мексике, тренировался там, а сейчас переехал в Сан-Диего. К сожалению для спортсменов, в Мексике не так строго следят за качеством пищи и пищевыми добавками, как это делаем мы.

Перед каждым боем Канело тщательно проверяют. За карьеру Альварес прошел допинг-тесты больше 150 раз, и у него никогда не было проблем. Он чист», – сказал Гомес.

В добровольной допинг-пробе был обнаружен кленбутерол. Бой Канело против Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе.

В допинг-пробе Сауля Альвареса обнаружен кленбутерол