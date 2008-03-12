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    Макс Холлоуэй: «Когда МакГрегор наберется мужества, мы снова можем подраться»

    Теги Конор МакГрегор Макс Холлоуэй

    Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй хочет боя против Конора МакГрегора.

    «Все знают, что я – лучший. И когда МакГрегор наберется мужества, и захочет «настоящего боя», как он говорит, тогда мы его устроим. У него на выбор много бойцов, но многие хотят увидеть наш второй поединок.

    Я уже говорил, что если этот бой не состоится, то мы не закроем эту историю. Я готов и хочу драться с любым. Я единственный, кто говорит, что хочет боя с Хабибом, хотя я даже не из его категории. Посмотрим, что случится дальше», – сказал Холлоуэй.

    Макс Холлоуэй и Конор МакГрегор дрались в 2013 году. МакГрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.

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