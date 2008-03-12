Макс Холлоуэй: «Когда МакГрегор наберется мужества, мы снова можем подраться»

Чемпион UFC в полулегком весе Макс Холлоуэй хочет боя против Конора МакГрегора.



«Все знают, что я – лучший. И когда МакГрегор наберется мужества, и захочет «настоящего боя», как он говорит, тогда мы его устроим. У него на выбор много бойцов, но многие хотят увидеть наш второй поединок.



Я уже говорил, что если этот бой не состоится, то мы не закроем эту историю. Я готов и хочу драться с любым. Я единственный, кто говорит, что хочет боя с Хабибом, хотя я даже не из его категории. Посмотрим, что случится дальше», – сказал Холлоуэй.



Макс Холлоуэй и Конор МакГрегор дрались в 2013 году. МакГрегор победил Холлоуэя единогласным решением судей.