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    Дэйна Уайт: «Когда Холлоуэй будет здоров, мы сделаем ему бой бой с Ортега»

    Теги UFC Дэйна Уайт Фрэнки Эдгар Макс Холлоуэй Брайан Ортега

    Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Брайан Ортега получит титульный бой против Макса Холлоуэя.

    «Я только что видел Холлоуэя. Он сейчас тренер на «The Ultimate Fighter», и выглядит здорово. Он ходит нормально. Посмотрим, что скажет его доктор. Когда Холлоуэй будет здоров, мы обязательно сделаем ему бой с Брайаном Ортега», – сказал Уайт.

    Макс Холлоуэй снялся с UFC 222, где он в главном бою должен был защищать титул чемпиона в бою с Фрэнки Эдгаром. Заменивший его Брайан Ортега нокаутировал Фрэнки Эдгара и стал главным претендентом на титульный бой в полулегком дивизионе. Макс Холлоуэй в твиттере написал, что готов вернуться на UFC 226 в Лас-Вегасе 7 июля.

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