Дэйна Уайт: «Когда Холлоуэй будет здоров, мы сделаем ему бой бой с Ортега»

Президент UFC Дэйна Уайт сообщил, что Брайан Ортега получит титульный бой против Макса Холлоуэя.

«Я только что видел Холлоуэя. Он сейчас тренер на «The Ultimate Fighter», и выглядит здорово. Он ходит нормально. Посмотрим, что скажет его доктор. Когда Холлоуэй будет здоров, мы обязательно сделаем ему бой с Брайаном Ортега», – сказал Уайт.

Макс Холлоуэй снялся с UFC 222, где он в главном бою должен был защищать титул чемпиона в бою с Фрэнки Эдгаром. Заменивший его Брайан Ортега нокаутировал Фрэнки Эдгара и стал главным претендентом на титульный бой в полулегком дивизионе. Макс Холлоуэй в твиттере написал, что готов вернуться на UFC 226 в Лас-Вегасе 7 июля.