Геннадий Головкин: «Намерено ли Альварес принимал допинг? Спросите его и его команду»

Чемпион WBA Super, IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что думает о проваленном допинг-тесте Сауля «Канело» Альвареса.



«Он и его команда должны понимать положение дел, мы ведь профессионалы. Если у него находят допинг – это серьезная проблема для всего спорта и конкретно для нашего боя.



Намерено ли Канело принимал допинг? Спросите его и его команду. Вокруг него не дураки, они знали, что [с мексиканскими спортсменами] такое случается.



Конечно, я беспокоюсь, что бой могут отменить. Ведь WADA серьезно относится к таким вещам», – сказал Головкин.



Реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен пройти 5 мая.



Реванш Головкина и Альвареса может сорваться. У мексиканца – допинг