Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьedit-blackdeletefollow-blackinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Геннадий Головкин: «Намерено ли Альварес принимал допинг? Спросите его и его команду»

    Теги Геннадий Головкин Сауль Альварес

    Чемпион WBA Super, IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что думает о проваленном допинг-тесте Сауля «Канело» Альвареса.

    «Он и его команда должны понимать положение дел, мы ведь профессионалы. Если у него находят допинг – это серьезная проблема для всего спорта и конкретно для нашего боя. 

    Намерено ли Канело принимал допинг? Спросите его и его команду. Вокруг него не дураки, они знали, что [с мексиканскими спортсменами] такое случается.

    Конечно, я беспокоюсь, что бой могут отменить. Ведь WADA серьезно относится к таким вещам», – сказал Головкин.

    Реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен пройти 5 мая.

    Реванш Головкина и Альвареса может сорваться. У мексиканца – допинг

    Опрос

    Верите, что Альварес не принимал допинг?

    2440 голосов
    • Да
      49%
    • Нет
      51%

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться