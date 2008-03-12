Чемпион WBA Super, IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что думает о проваленном допинг-тесте Сауля «Канело» Альвареса.
«Он и его команда должны понимать положение дел, мы ведь профессионалы. Если у него находят допинг – это серьезная проблема для всего спорта и конкретно для нашего боя.
Намерено ли Канело принимал допинг? Спросите его и его команду. Вокруг него не дураки, они знали, что [с мексиканскими спортсменами] такое случается.
Конечно, я беспокоюсь, что бой могут отменить. Ведь WADA серьезно относится к таким вещам», – сказал Головкин.
Реванш Геннадия Головкина и Сауля Альвареса должен пройти 5 мая.
Реванш Головкина и Альвареса может сорваться. У мексиканца – допинг
Геннадий Головкин: «Намерено ли Альварес принимал допинг? Спросите его и его команду»
Чемпион WBA Super, IBO, WBC и IBF в среднем весе Геннадий Головкин рассказал, что думает о проваленном допинг-тесте Сауля «Канело» Альвареса.
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