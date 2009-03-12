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    Виктор Конте о допинге Альвареса: «Он мог использовать кленбутерол, а сейчас в его крови нашли остатки»

    Теги допинг Геннадий Головкин Виктор Конте Сауль Альварес

    Бывший директор спортивной лаборатории BALCO Виктор Конте прокомментировал допинговую ситуацию вокруг боксера Сауля Альвареса.

    «Кленбутерол – крайне сильный и эффективный допинг, который мог бы помочь боксеру. Канело и Головкин дрались больше, чем полгода назад. Что они делали все время после боя? На протяжении четырех месяцев у них была полная свобода – они могли делать все, что угодно.

    Сейчас все думают, что Альварес действительно принимал допинг. А все оправдания сводятся к «мою домашку сожрала моя собака». Звучит как правда, но никто не может сказать, было это или нет. Он мог использовать допинг, а сейчас в его крови нашли остатки. Или кленбутерол попал в организм Альвареса через зараженное мясо. Но спортсмен-мультимиллионер должен знать, что после употребления определенной пищи в Мексике в организм может попасть запрещенное вещество», – сказал Конте.

    В добровольной допинг-пробе Сауля Альвареса был обнаружен кленбутерол. Бой Канело против Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе.

    Промоутер Альвареса о допинге: «Концентрация кленбутерола в организме мизерная. В Мексике не так строго следят за качеством пищи»

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