Промоутер Головкина о допинге Альвареса: «Продолжаем готовиться, будто ничего не случилось и бой состоится»

Промоутер Геннадия Головкина Том Леффлер высказался на тему проваленного допинг-теста Сауля Альвареса.

«Мы продолжаем готовиться, будто ничего не случилось и бой состоится, пока не получим больше информации от Спортивной комиссии штата Невада. Что касается нас, то тренер Головкина Абель Санчес всегда настаивал на тестировании, потому что Геннадий бьет сильно и это может вызвать сомнения в принципах нашей подготовки. Да и Головкин сам уважает спорт и понимает, что все должны быть в равных условиях. Поэтому пока мы воздержимся от комментариев до появления новой информации», – сказал Леффлер.

В допинг-пробе Сауля Альвареса был обнаружен кленбутерол. Бой Канело и Геннадия Головкина должен был состояться 5 мая в Лас-Вегасе.

В допинг-пробе Сауля Альвареса обнаружен кленбутерол