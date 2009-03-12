Промоутер Джошуа – Уайлдеру: «Не беспокойся, Энтони хочет драться с тобой»

Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн прокомментировал бой Деонтея Уайлдера против Луиса Ортиса и заявил, что бой Уайлдера с его бойцом неизбежен.

«В субботу была отличная битва, в которой Деонтей показал волю к победе. До пятого раунда он едва ли побеждал и едва не был закончен в седьмом. Он Уайлдер собрался и хорошо закончил вечер.

Бой Уайлдера с Джошуа неизбежен, но Энтони нужно победить 31 марта – сейчас он сосредоточен на бою с Джозефом Паркером. Думаю, поединок с Паркером будет таким же жестким, как потенциальный бой с Уайлдером, поэтому не стоит расслабляться», – сказал Хирн.

Также промоутер обратился к Уайлдеру.

«Не беспокойся, Джошуа хочет драться с тобой – его послужной список говорит сам за себя. Поединок с Паркером – второй объединительный бой Энтони за всего 20 боев на профессиональном ринге. Некоторые говорят про объединение поясов и едином чемпионе-тяжеловесе по всем версиям, но что они на самом деле сделали для этого? Мы будем рады видеть Деонтея Уайлдера 31 марта на встрече Джошуа с Паркером. Это будет особенный вечер», – добавил Хирн.

Бой между Энтони Джошуа и Джозефом Паркером состоится 31 марта в Кардиффе.