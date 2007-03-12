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    Эвандер Холифилд: «Если Джошуа победит Паркера, они с Уайлдером могут сделать бой на 250 млн долларов»

    Теги Эвандер Холифилд тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Джозеф Паркер

    Экс-чемпион мира в тяжелом весе Эвандер Холифилд считает, что Энтони Джошуа с Деонтеем Уайлдером могут провести прибыльный бой, но британцу до этого будет непросто в поединке с Джозефом Паркером.

    «Джошуа будет драться против Паркера, а Паркер – очень хороший боксер. У него быстрые руки, его удары по силе не уступают ударам Джошуа. Энтони не стоит пренебрегать ближайшим соперником. Конечно, стиль боя очень важен в боксе, но не стоит забывать и о настрое.

    Если Джошуа победит Паркера, они с Уайлдером могут сделать большой бой на 250 миллионов долларов. Так почему бы это не сделать, если есть возможность заработать такие деньги? Кто знает, где окажется Джошуа в определенный момент? Его соперник Паркер – отличный боксер. У него классные навыки и умения», – сказал Холифилд.

    Бой Энтони Джошуа и Джозефа Паркера состоится 31 марта в Кардиффе.

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