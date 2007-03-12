Промоутер Уайлдера: «Джошуа не встанет, если Уайлдер попадет так, как по нему попадал Кличко»

Промоутер тяжеловеса Деонтея Уайлдера также считает, что Энтони Джошуа боится боя с его подопечным.

«Когда Джошуа будет смотреть седьмой раунд боя Уайлдер – Ортис, он скажет: «Да-да! Окей! Я уложу этого парня». А потом он посмотрит десятый раунд: «Наверное, я не хочу этого».

Я хочу бой Уайлдера и Джошуа. Опасно ли это? Конечно, ведь в деле два тяжеловеса, у которых мощные удары. Но я знаю, что если Деонтей попадет по Джошуа так, как по нему попал Кличко – Джошуа не встанет. А если встанет, то упадет снова», – сказал Ди Белла.

В воскресенье Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона WBC, нокаутировав Луиса Ортиса. Чемпион мира по двум версиям Энтони Джошуа 31 марта в Кардиффе проведет бой против чемпиона WBO Джозефа Паркера.

Деонтей Уайлдер: «После того, что я сделал с Ортисом, Джошуа точно не захочет встречи со мной»