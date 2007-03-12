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    Промоутер Уайлдера: «Джошуа не встанет, если Уайлдер попадет так, как по нему попадал Кличко»

    Теги Владимир Кличко тяжелый вес Лу Ди Белла Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Луис Ортис

    Промоутер тяжеловеса Деонтея Уайлдера также считает, что Энтони Джошуа боится боя с его подопечным.

    «Когда Джошуа будет смотреть седьмой раунд боя Уайлдер – Ортис, он скажет: «Да-да! Окей! Я уложу этого парня». А потом он посмотрит десятый раунд: «Наверное, я не хочу этого».

    Я хочу бой Уайлдера и Джошуа. Опасно ли это? Конечно, ведь в деле два тяжеловеса, у которых мощные удары. Но я знаю, что если Деонтей попадет по Джошуа так, как по нему попал Кличко – Джошуа не встанет. А если встанет, то упадет снова», – сказал Ди Белла.

    В воскресенье Деонтей Уайлдер отстоял титул чемпиона WBC, нокаутировав Луиса Ортиса. Чемпион мира по двум версиям Энтони Джошуа 31 марта в Кардиффе проведет бой против чемпиона WBO Джозефа Паркера.

    Деонтей Уайлдер: «После того, что я сделал с Ортисом, Джошуа точно не захочет встречи со мной»

     

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