Деонтей Уайлдер: «После того, что я сделал с Ортисом, Джошуа точно не захочет встречи со мной»

Чемпион WBC в тяжелом весе Деонтей Уайлдер считает, что команда Джошуа боиться боя с ним.

«Они [команда Джошуа] никогда не хотели бой со мной, а после того, что я сделал с Ортисом, не будут хотеть этой встречи еще сильнее. Сколько раз мне нужно бросить им вызов? Сколько раз? Когда бы они ни были готовы, мы готовы. Сколько раз нам вызывать их? Все, что им надо сделать, взять телефон и набрать наш номер.

Я хочу доказать миру, что я лучший, что я самый страшный человек на земле, но они не хотят драться. Они же манипулируют британскими фанами. Что ж, у них это прекрасно получается», – сказал Уайлдер.

Деонтей Уайлдер в воскресенье отстоял чемпионский титул в бою с Луисом Ортисом, нокаутировав его в десятом раунде. Энтони Джошуа 31 марта встретится в Кардиффе с Джозефом Паркером.