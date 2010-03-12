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    Леннокс Льюис: «Теперь я еще больше хочу увидеть бой Уайлдера и Джошуа»

    Теги Леннокс Льюис тяжелый вес Деонтей Уайлдер Энтони Джошуа Луис Ортис

    Бывший абсолютный чемпион мира по боксу в тяжелом весе Леннокс Льюис сказал, что очень ждет бой между Деонтеем Уайлдером и Энтони Джошуа.

    «Бой против Ортиса важен для Уайлдера так же, как для Джошуа бой против Кличко. Он был на грани поражения, но продемонстрировал мужество и собранность. Теперь я еще больше хочу увидеть бой Уайлдер – Джошуа, хотя у Энтони остаются другие дела», – сказал Льюис.

    Деонтей Уайлдер ночью нокаутом победил Луиса Ортиса. Энтони Джошуа ближайший бой проведет 31 марта против чемпиона WBO Джозефа Паркера.

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