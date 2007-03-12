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    Луис Ортис: «Я хочу реванш, но все зависит от Уайлдера»

    Теги тяжелый вес Деонтей Уайлдер Луис Ортис

    Кубинский тяжеловес Луис Ортис прокомментировал бой против Деонтея Уайлдера.

    «Я знал, что Уайлдер бьет мощно, и он это доказал. Это бокс. Это судьба. Уайлдер – один из лучших, против кого мне приходилось драться. В бою панчеров случиться может что угодно. Я был готов драться хоть 12, хоть 13 раундов, но в тяжелом весе один удар может прибить так, что ты уже ничего не можешь поделать.

    Я хочу реванш. Думаю, я заслужил это, но все зависит от Уайлдера. Это был отличный бой. Я мог рассчитывать на большее, но чтобы победить у Уайлдера нужно быть сумасшедшим. Что случилось после седьмого раунда. Наверное, я почувствовал себя слишком комфортно, и поймал удар. Да, я хотел бы реванш, если люди хотят того же», – сказал Ортис.

    Луис Ортис проиграл Деонтею Уайлдеру нокаутом в десятом раунде.

    Ортис о бое против Уайлдера: «Я почти сделал его. Эх, если бы в раунде было на несколько секунд больше»

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