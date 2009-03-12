UFC 222. Куницкая получила 100 тысяч долларов за бой против Сайборг

Стали известны гонорары бойцов на UFC 222.
Россиянка Яна Куницкая получила 100 тысяч долларов за бой против Крис «Сайборг» Жустино. Бразильянка победила техническим нокаутом в первом раунде.
Самые крупные гонорары UFC 222:
Крис Сайборг – 500 тысяч долларов (без бонуса за победу). Победила техническим нокаутом Яну Куницкую;
Андрей Орловский – 275 тысяч долларов (без бонуса за победу). Победил Стефана Штруве единогласным решением судей;
Брайан Ортега – 250 тысяч долларов (включая 100 тысяч долларов за победу и 50 тысяч за «Выступление вечера). Победил нокаутом Фрэнки Эдгара;
Фрэнки Эдгар – 195 тысяч долларов. Проиграл нокаутом Брайану Ортеге.
Бонусы UFC 222:
Бой вечера: Шон О’ Мэлли – Андре Сукхамтат (50 тысяч долларов обоим бойцам)
Выступление вечера: Брайан Ортега и Александр Эрнандес (50 тысяч долларов обоим бойцам)