Яна Куницкая: «Это был нервный бой. К тому же мы дрались не в моей категории»

Боец UFC Яна Куницкая прокомментировала поражение от Крис «Сайборг» Жустино и заявила, что планирует вернуться в легчайший вес.

«Это был нервный бой. Крис Сайборг очень сильна. К тому же мы дрались не в моей категории.

Возможно, у меня были проблемы с психологией, но я постараюсь исправить это. Я контролировала бой в некоторых его фазах, но дальше все видели, что произошло.

Конечно, я расстроена из-за поражения, но сделаю все, чтобы вернуться как можно быстрее.

Что дальше? Я вернусь в свою категорию – в легчайший вес», – сказала Куницкая.

Яна Куницкая проиграла Крис Сайборг техническим нокаутом в первом раунде в бою за чемпионский титул в полулегком дивизионе.

UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом