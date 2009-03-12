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    Яна Куницкая: «Это был нервный бой. К тому же мы дрались не в моей категории»

    Теги женские бои UFC Крис Жустино Яна Куницкая

    Боец UFC Яна Куницкая прокомментировала поражение от Крис «Сайборг» Жустино и заявила, что планирует вернуться в легчайший вес.

    «Это был нервный бой. Крис Сайборг очень сильна. К тому же мы дрались не в моей категории.

    Возможно, у меня были проблемы с психологией, но я постараюсь исправить это. Я контролировала бой в некоторых его фазах, но дальше все видели, что произошло.

    Конечно, я расстроена из-за поражения, но сделаю все, чтобы вернуться как можно быстрее.

    Что дальше? Я вернусь в свою категорию – в легчайший вес», – сказала Куницкая.

    Яна Куницкая проиграла Крис Сайборг техническим нокаутом в первом раунде в бою за чемпионский титул в полулегком дивизионе.

    UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом

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