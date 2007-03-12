UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом

В Лас-Вегасе проходит UFC 222. В главном бою вечера бразильянка Крис «Сайборг» Жустино нокаутом победила россиянку Яну Куницкую. Сайборг сохранила титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе.
Результаты основного карда:
Крис Сайборг победила Яну Куницкую техническим нокаутом в первом раунде;
Брайан Ортега победил Фрэнки Эдгара нокаутом в первом раунде (удар локтем и добивание);
Шон О’Мэлли победил Андре Сукхамтата единогласным решением судей (29:27, 29:27, 29:28);
Андрей Орловский победил Стефана Штруве единогласным решением судей (29:28, 29:28, 30:27)
Кетлен Виейра победила Кэт Зингано раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28)
Результаты предварительного карда:
Макензи Дерн победила Эшли Йодер раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28);
Александр Эрнандес победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде;
Джон Додсон победил Педро Муньоса раздельным решением судей (28:29, 30:27, 29:28);
Эктор Ломбард был дисквалифицирован за нелегальный удар в бою с Си Би Доллауэем;
Результаты раннего предварительного карда:
Зак Оттоу победил Майка Пайла техническим нокаутом в первом раунде;
Коди Стэмэнн победил Брайана Карауэя раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28);
Джордан Джонсон победил Адам Милстеда раздельным решением судей (29:28, 27:30, 29:28)
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