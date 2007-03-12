UFC 222. Сайборг победила Куницкую техническим нокаутом

В Лас-Вегасе проходит UFC 222. В главном бою вечера бразильянка Крис «Сайборг» Жустино нокаутом победила россиянку Яну Куницкую. Сайборг сохранила титул чемпиона UFC в полулегком дивизионе.

Результаты основного карда:

Крис Сайборг победила Яну Куницкую техническим нокаутом в первом раунде;

Брайан Ортега победил Фрэнки Эдгара нокаутом в первом раунде (удар локтем и добивание);

Шон О’Мэлли победил Андре Сукхамтата единогласным решением судей (29:27, 29:27, 29:28);

Андрей Орловский победил Стефана Штруве единогласным решением судей (29:28, 29:28, 30:27)

Кетлен Виейра победила Кэт Зингано раздельным решением судей (29:28, 28:29, 29:28)

Результаты предварительного карда:

Макензи Дерн победила Эшли Йодер раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28);

Александр Эрнандес победил Бенеила Дариуша нокаутом в первом раунде;

Джон Додсон победил Педро Муньоса раздельным решением судей (28:29, 30:27, 29:28);

Эктор Ломбард был дисквалифицирован за нелегальный удар в бою с Си Би Доллауэем;

Результаты раннего предварительного карда:

Зак Оттоу победил Майка Пайла техническим нокаутом в первом раунде;

Коди Стэмэнн победил Брайана Карауэя раздельным решением судей (28:29, 29:28, 29:28);

Джордан Джонсон победил Адам Милстеда раздельным решением судей (29:28, 27:30, 29:28)

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