Менеджер Нурмагомедова: «Если Хабиб повалит Фергюсона, от его лица ничего не останется»

Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высмеял слова Тони Фергюсона о том, что он будет рад, если Нурмагомедов переведет его в партер.



«Мне жаль Тони Фергюсона, потому что после 7 апреля он вряд ли будет драться. Я переживаю за его здоровье, серьезно. Я говорю это не для того, чтобы раскрутить бой.



Слышал, что Фергюсон будет рад, если Хабиб повалит его. Но Хабиб не будет человеком в этом бою. У Тони будут проблемы. Потому что если Хабиб его повалит, от его лица ничего не останется», – сказал Абдель-Азиз.



Титульный бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова пройдет 7 апреля на UFC 223.