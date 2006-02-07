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    Менеджер Нурмагомедова: «Если Хабиб повалит Фергюсона, от его лица ничего не останется»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон

    Менеджер Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз высмеял слова Тони Фергюсона о том, что он будет рад, если Нурмагомедов переведет его в партер.

    «Мне жаль Тони Фергюсона, потому что после 7 апреля он вряд ли будет драться. Я переживаю за его здоровье, серьезно. Я говорю это не для того, чтобы раскрутить бой.

    Слышал, что Фергюсон будет рад, если Хабиб повалит его. Но Хабиб не будет человеком в этом бою. У Тони будут проблемы. Потому что если Хабиб его повалит, от его лица ничего не останется», – сказал Абдель-Азиз.

    Титульный бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова пройдет 7 апреля на UFC 223.

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