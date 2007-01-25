Тони Фергюсон – о бое с Хабибом: «Эта сучка даже не коснется меня»

Временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон рассказал, каким видит бой против Хабиба Нурмагомедова.



«По мне попадают по одной причине – я хочу, чтобы люди тратили силы. Но Хабиб, эта сучка, даже не коснется меня. Ни разу. Я буду пританцовывать вокруг этого парня. Буду бить его жесткими гребаными апперкотами, чтобы он дважды подумал, прежде чем проходить мне в ноги.



Вы когда-нибудь видели у Хабиба рассечение? Не думаю. Я мексиканец, и у меня чертовски острые лезвия на локтях, так что этой сучке стоит дважды подумать, прежде чем торговать гребаным лицом передо мной, особенно в клетке. Ударь меня в лицо, чувак, и я пробью тебе с колена. Я разобью тебя в кровь», – сказал Фергюсон.



Бой Тони Фергюсона и Хабиба Нурмагомедова пройдет 7 апреля на UFC 223.