Наверх
android-character-symbol 16.21.30apple 16.21.30@Combined ShapeЗагрузить фотографиюОчиститьdeleteinfoCombined ShapeИскатьplususeric_avatar_placeholderusersview
    Мобильные приложения
    Sports.ru
    baltika

    Отец Нурмагомедова: «Фергюсона надо запустить амплитудным броском в стиле Карелина. Пусть учится летать»

    Теги Александр Карелин Хабиб Нурмагомедов Тони Фергюсон Абдулманап Нурмагомедов

    Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап уверен, что временный чемпион UFC в легком весе Тони Фергюсон не справится с борьбой его сына.

    «Переводить Фергюсона в партер проблемой не станет. Такой борьбы, как у Хабиба, у Фергюсона нет и не будет: он не в том возрасте, чтобы наверстать это отставание. 

    Даже если возьмет всех тренеров олимпийских чемпионов с последней Олимпиады, ему нас не догнать в ближайшие три года. Дагестанскую школу борьбы он уже не получит, ему 33 года.

    Попробуйте человека после армии привести на гимнастику и из него сделать олимпийского чемпиона. Так же и тут.

    Есть девять навыков вольной борьбы в атаке в стойке и шесть навыков защиты. Эти навыки надо получать в детстве. После 20 лет их ставить невозможно», – сказал Абдулманап.

    Также Абдулманап считает, что Хабиб будет драться жестче, чем обычно, из-за личной неприязни к Тони.

    «Бой будет жестче, чем с Барбозой. Барбоза проявлял себя как джентльмен – и отношение к нему было соответствующим.

    С Фергюсоном по-другому. Его надо запустить амплитудным броском, как Карелин бросал. Пусть Фергюсон учится летать». 

    Чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и Тони Фергюсона пройдет 7 апреля на UFC 223.

    Материалы по теме

    КОММЕНТАРИИ

    Комментарии модерируются. Пишите корректно и дружелюбно.

    Лучшие материалы

    Войти как пользователь:

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться

    Быстрая регистрация на Sports.ru

    Через несколько секунд вы узнаете, почему Sports.ru — самый удобный спортивный сайт

    Восстановление пароля

    Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
    Зарегистрироваться