Отец Нурмагомедова: «Фергюсона надо запустить амплитудным броском в стиле Карелина. Пусть учится летать»

Отец Хабиба Нурмагомедова Абдулманап уверен, что временный чемпион UFC в легком весе не справится с борьбой его сына.



«Переводить Фергюсона в партер проблемой не станет. Такой борьбы, как у Хабиба, у Фергюсона нет и не будет: он не в том возрасте, чтобы наверстать это отставание.

Даже если возьмет всех тренеров олимпийских чемпионов с последней Олимпиады, ему нас не догнать в ближайшие три года. Дагестанскую школу борьбы он уже не получит, ему 33 года.

Попробуйте человека после армии привести на гимнастику и из него сделать олимпийского чемпиона. Так же и тут.

Есть девять навыков вольной борьбы в атаке в стойке и шесть навыков защиты. Эти навыки надо получать в детстве. После 20 лет их ставить невозможно», – сказал Абдулманап.



Также Абдулманап считает, что Хабиб будет драться жестче, чем обычно, из-за личной неприязни к Тони.



«Бой будет жестче, чем с Барбозой. Барбоза проявлял себя как джентльмен – и отношение к нему было соответствующим.

С Фергюсоном по-другому. Его надо запустить амплитудным броском, как Карелин бросал. Пусть Фергюсон учится летать».



Чемпионский бой Хабиба Нурмагомедова и пройдет 7 апреля на UFC 223.