UFC собирается лишить чемпиона в легком весе Конора МакГрегора пояса и провести титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
Об этом сообщил журналист USA Today Майк Бон.
«Дэйна Уайт сказал каналу Fox Sports 1, что работает над титульным боем Нурмагомедова и Фергюсона.
МакГрегор сказал ему, что скорее всего не будет драться до сентября», – написал Бон в твиттере.
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UFC планирует титульный бой Нурмагомедова и Фергюсона
UFC собирается лишить чемпиона в легком весе Конора МакГрегора пояса и провести титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.
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