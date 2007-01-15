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    UFC планирует титульный бой Нурмагомедова и Фергюсона

    Теги UFC Дэйна Уайт Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    UFC собирается лишить чемпиона в легком весе Конора МакГрегора пояса и провести титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.

    Об этом сообщил журналист USA Today Майк Бон.

    «Дэйна Уайт сказал каналу Fox Sports 1, что работает над титульным боем Нурмагомедова и Фергюсона.

    МакГрегор сказал ему, что скорее всего не будет драться до сентября», – написал Бон в твиттере.

    Президент UFC: «Если Конор не готов защищать титул – мы отнимем пояс»

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