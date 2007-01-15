UFC планирует титульный бой Нурмагомедова и Фергюсона

UFC собирается лишить чемпиона в легком весе Конора МакГрегора пояса и провести титульный поединок между Хабибом Нурмагомедовым и Тони Фергюсоном.



Об этом сообщил журналист USA Today Майк Бон.



«Дэйна Уайт сказал каналу Fox Sports 1, что работает над титульным боем Нурмагомедова и Фергюсона.



МакГрегор сказал ему, что скорее всего не будет драться до сентября», – написал Бон в твиттере.



Президент UFC: «Если Конор не готов защищать титул – мы отнимем пояс»