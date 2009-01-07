Менеджер легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился планами бойца на ближайшее будущее и назвал Конора МакГрегор «бывшим» чемпионом UFC.
«Разговаривал с Хабибом, чтобы прояснить ситуацию [вокруг следующего боя]. Наша главная цель – Тони Фергюсон. Он заслужил, чтобы ему надрали зад следующим. А бывший чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор может идти в бокс. Пока-пока, Дэйна Уайт», – написал Абдель-Азиз в твиттере.
После победы над Эдсоном Барбозой на UFC 219 Хабиб Нурмагомедова стал главным претендентом на титул в легком весе. Чемпионский пояс в легком весе удерживает Конор МакГрегор, временный чемпионский пояс – Тони Фергюсон.
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Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб хочет сначала надрать зад Фергюсону, МакГрегор может идти в бокс»
Менеджер легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился планами бойца на ближайшее будущее и назвал Конора МакГрегор «бывшим» чемпионом UFC.
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