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    Менеджер Нурмагомедова: «Хабиб хочет сначала надрать зад Фергюсону, МакГрегор может идти в бокс»

    Теги UFC Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Менеджер легковеса UFC Хабиба Нурмагомедова Али Абдель-Азиз поделился планами бойца на ближайшее будущее и назвал Конора МакГрегор «бывшим» чемпионом UFC.

    «Разговаривал с Хабибом, чтобы прояснить ситуацию [вокруг следующего боя]. Наша главная цель – Тони Фергюсон. Он заслужил, чтобы ему надрали зад следующим. А бывший чемпион UFC в легком весе Конор МакГрегор может идти в бокс. Пока-пока, Дэйна Уайт», – написал Абдель-Азиз в твиттере.

    После победы над Эдсоном Барбозой на UFC 219 Хабиб Нурмагомедова стал главным претендентом на титул в легком весе. Чемпионский пояс в легком весе удерживает Конор МакГрегор, временный чемпионский пояс – Тони Фергюсон.

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