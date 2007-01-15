Президент UFC: «Если Конор не готов защищать титул – мы отнимем пояс»

Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация планирует лишить Конора МакГрегора чемпионского пояса.



Тем не менее ирландец получит бой за титул в легком весе как только вернется в ММА.



«Хочу, чтобы Конор начал тренироваться, вернулся и защитил свой пояс. Но вы знаете его. Он сам решает, что делать.



Я всегда уважал его за то, что он сделал. Но если он не готов [защищать титул] сейчас — мы отнимем пояс.



Он хочет вернуться в сентябре. Почти два года простоя – это несправедливо к остальным легковесам.



Пусть они дерутся, а когда Конор захочет вернуться, он сразу получит чемпионский бой», – сказал Уайт.