Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация планирует лишить Конора МакГрегора чемпионского пояса.
Тем не менее ирландец получит бой за титул в легком весе как только вернется в ММА.
«Хочу, чтобы Конор начал тренироваться, вернулся и защитил свой пояс. Но вы знаете его. Он сам решает, что делать.
Я всегда уважал его за то, что он сделал. Но если он не готов [защищать титул] сейчас — мы отнимем пояс.
Он хочет вернуться в сентябре. Почти два года простоя – это несправедливо к остальным легковесам.
Пусть они дерутся, а когда Конор захочет вернуться, он сразу получит чемпионский бой», – сказал Уайт.
Президент UFC: «Если Конор не готов защищать титул – мы отнимем пояс»
Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация планирует лишить Конора МакГрегора чемпионского пояса.
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