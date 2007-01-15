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    Президент UFC: «Если Конор не готов защищать титул – мы отнимем пояс»

    Теги UFC Дэйна Уайт легкий вес (MMA) Конор МакГрегор

    Президент UFC Дэйна Уайт рассказал, что организация планирует лишить Конора МакГрегора чемпионского пояса.

    Тем не менее ирландец получит бой за титул в легком весе как только вернется в ММА.

    «Хочу, чтобы Конор начал тренироваться, вернулся и защитил свой пояс. Но вы знаете его. Он сам решает, что делать.

    Я всегда уважал его за то, что он сделал. Но если он не готов [защищать титул] сейчас — мы отнимем пояс.

    Он хочет вернуться в сентябре. Почти два года простоя – это несправедливо к остальным легковесам.

    Пусть они дерутся, а когда Конор захочет вернуться, он сразу получит чемпионский бой», – сказал Уайт.

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