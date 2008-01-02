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    Джо Роган: «Бой Конора против Хабиба в России стал бы одним из самых сумасшедших событий»

    Теги UFC Джо Роган Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор

    Комментатор UFC Джо Роган восхитился борцовскими способностями Хабиба Нурмагомедова.

    «Хабиб – монстр, очень необычный человек. Когда он доминирует, удерживает бойцов мирового класса на земле, кажется, будто они на три или четыре весовых категории легче», – сказал Джо Роган после боя.

    Также комментатор считает, что бой Хабиба и Конора в России стал бы значимым событием в спорте.

    «Бой Хабиба за титул в России будет безумно крутым с любым соперником. Слышал, что с Хабибом хочет подраться Конор. Бой Конора против Хабиба в России стал бы одним из самых сумасшедших событий в истории спорта», – подытожил Джо.

    В последнем бою Хабиб Нурмагомедов победил Эдсона Барбозу единогласным решением судей и стал главным претендентом на титул UFC в легком весе.

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