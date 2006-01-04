Хабиб Нурмагомедов: «Мне не нужны деньги за бой с Конором МакГрегором»

Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов прокомментировал словесную перепалку в твиттере с Конором МакГрегором.

«Лучше Конору молчать о Дагестане. У нас в UFC 50 бойцов, и у нас больше побед, чем у ирландских. Сейчас все уже забыли про МакГрегора, потому что он не хочет настоящих боев. Он только и может драться с кем-то типа 45-летнего Флойда Мэйвезера или «марихуана-парня» Нэйта Диаса, который проиграл в UFC 10 раз.

Я не хочу денег за бой с МакГрегором. Ноль. Я желаю настоящего боя, а не денег. Хочу поединок за пояс. Я не дерусь из-за денег. Я выступаю для своего наследия, для истории, для своих людей. Поэтому я здесь.

Не понимаю, почему только три раундв. Мне нужно 50-60 раундов, я хочу драться всю ночь. Мне нужны МакГрегор и Фергюсон на всю ночь, за один турнир. Неважно, Конор или Тони, мне нужен настоящий бой, дайте обоих», – сказал Нурмагомедов.

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