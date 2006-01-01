Хабиб Нурмагомедов: «Если МакГрегор не вернется в UFC, подерусь с Фергюсоном в апреле-мае»

Российский легковес UFC Хабиб Нурмагомедов, который вчера единогласным решением судей победил Эдсона Барбозу ответил на вопросы болельщиков в приложении Hype. Боец обсудил прошедший поединок, бои с Конором МакГрегором и Тони Фергюсоном, а также диету и критику.

— Как тебе Барбоза? Удивил чем-нибудь?

— Мое уважение ему и его тренерам, он бился достойно. Я ощущал его удары ногами. Но настраивался на более жесткие удары. Спрашивал у него во время боя: «Это все, что ты можешь?» Когда в Интернете смотрел ролики, как он ронял всех, выкидывал удары ногами, было как-то тяжелее. Удары нелегкие, но тем не менее. Бил нормально.

— Доволен боем? Свой план выполнил? Досрочной победы же не получилось.

— Я хотел закончить досрочно, но еще сильнее я хотел как можно больше провести времени в клетке. Когда дерешься 15 минут, для будущего это лучше, получаешь больше опыта.

Я пересмотрел бой, было много ошибок. Но план я выполнил. Ни шагу назад, бороться, хватать его, — все это получилось. Мой план был — идти на него, а дальше будь что будет.

— Когда следующий бой? Что насчет Конора МакГрегора?

— Не знаю, вернется он там или нет, но если не вернется, то я и Тони [Фергюсон] сто процентов подеремся в апреле-мае. Хорошо бы было до Рамадана успеть.

— Какую диету применял?

— Кушал углеводы... Или нет. (Улыбается.) Не помню. Лучшая диета: мало ешь — больше тренируешься. Но вообще это была лучшая сгонка веса и, пожалуй, мое лучшее выступление в UFC. Разве что бой с Джонсоном может сравниться. Мои ощущения до, во время и после боя были идеальны.

— Что после этого скажешь критикам, которые не верили в твою победу?

— На самом деле, хочу поблагодарить всех, кто верил, кто не верил, кто критиковал. Это меня мотивирует. Знаете, мой самый сильный критик — отец. И мне приходится всю жизнь работать, чтобы отвечать на такую критику.

Хабиб победил, но бой с МакГрегором снова не получит. Почему так?

Хабиб провел свой лучший бой и всем все доказал