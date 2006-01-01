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    Тони Фергюсон: «Нашинкую МакГрегора, вырублю Хабиба и поднимусь в полусредний вес»

    Теги смешанные единоборства UFC MMA Хабиб Нурмагомедов Конор МакГрегор Тони Фергюсон

    Обладатель временного пояса UFC в легком весе Тони Фергюсон поделился ближайшими планами.  

    «Мне плевать, одобрит ли это UFC, но я нашинкую МакГрегора, вырублю Хабиба, а после того, как расправлюсь с этим дивизионом и выкину мусор с его вершины, поднимусь в полусредний вес. Грязь копилась годами, пришло время очистить дом», – написал Фергюсон в твиттере.

    Тони закончил пост хэштегом #ЗащищайИлиОсвободи, намекая на Конора МакГрегора, который не защищал чемпионский пояс в легком весе больше года.

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