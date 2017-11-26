Депутат Госдумы отреагировал на слова Хабиба о пытках в полиции, направив запрос заместителю генпрокурора
Ризван Курбанов, депутат Государственной думы РФ от Дагестана, прокомментировал сообщение бойца ММА Хабиба Нурмагомедова о том, что его друг Аким Кулиев вспорол себе живот из-за пыток в СИЗО.
Депутат опубликовал видеообращение, в котором призывает Ивана Сыдорука, заместителя генерального прокурора России, организовать проверку фактов, изложенных в сообщении Хабиба Нурмагомедова. Под своим видеороликом Ризван Курбанов написал, что соответствующее письменное обращение будет направлено в прокуратуру в первый рабочий день.
25 ноября Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что его друг Аким Кулиев, подозреваемый в поджоге здания администрации Рутульского района Дагестана, вспорол себе живот из-за постоянных пыток.
Дорогие друзья! В социальной сети Инстаграм на своей официальной странице всемирно известный боец UFC Хабиб Нурмагомедов @khabib_nurmagomedov опубликовал фотографию Акима Кулиева, подозреваемого в поджоге администрации Рутульского района. Как следует из сообщения Хабиба, в отношение Кулиева применяются незаконные методы расследования. В связи с изложенным, я обращаюсь к заместителю Генерального прокурора России, курирующему Северный Кавказ, уважаемому Сидоруку Ивану Ивановичу с просьбой срочно организовать проверку фактов, изложенных в сообщении Хабиба Нурмагомедова и, в случае установления нарушений закона, принять меры прокурорского реагирования. Соответствующее письменное обращение будет направлено мною в первый рабочий день.
По ситуаци связанной с информацией об Акиме Кулиеве, подозреваемом в поджоге здания администрации Рутульского района, мною с грифом ВЕСЬМА СРОЧНО, уже направлен официальный запрос на имя заместителя Генерального прокурора России – уважаемого Ивана Ивановича Сыдорука с просьбой организовать проверку и, в случае выявлении нарушений закона, принять меры прокурорского реагирования. В видеоролике, опубликованном мною ранее я оговорился, назвав вместо Рутульского – Агульский район, за что приношу свои извинения. При этом хочу обратить внимание, что в тексте к видеоролику ошибка не была допущена.
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