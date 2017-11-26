Депутат Госдумы отреагировал на слова Хабиба о пытках в полиции, направив запрос заместителю генпрокурора

Ризван Курбанов, депутат Государственной думы РФ от Дагестана, прокомментировал сообщение бойца ММА Хабиба Нурмагомедова о том, что его друг Аким Кулиев вспорол себе живот из-за пыток в СИЗО.

Депутат опубликовал видеообращение, в котором призывает Ивана Сыдорука, заместителя генерального прокурора России, организовать проверку фактов, изложенных в сообщении Хабиба Нурмагомедова. Под своим видеороликом Ризван Курбанов написал, что соответствующее письменное обращение будет направлено в прокуратуру в первый рабочий день.

25 ноября Хабиб Нурмагомедов сообщил о том, что его друг Аким Кулиев, подозреваемый в поджоге здания администрации Рутульского района Дагестана, вспорол себе живот из-за постоянных пыток.

Хабиб рассказал о пытках в полиции Дагестана. Только факты