Чел Соннен: «МакГрегор постепенно превращается в героя, роль которого играет для СМИ»

Боец MMA и экс-претендент на пояс UFC Чел Соннен на своем подкасте прокомментировал нападение Конора МакГрегора на рефери во время турнира Bellator. По мнению Чела, ирландский чемпион проявил свой сценический образ, который постепенно начинает одолевать над ним.

«Он начинает вживаться в роль. Все люди постепенно становятся теми, кого играют. Когда парней заставляют отыгрывать персонажа, за небольшой период временем они превращаются в своего героя. Мы видели подобное на многих уровнях.

Это реальная вещь. С актерами такое происходит постоянно. Великие актеры становятся персонажами, которых отыгрывают в кино, будь то ковбой или плохой парень. Я считаю, что с Конором происходит этот же трюк.

Эй, Конор, ты никакой не плохиш, ты просто играешь роль на ТВ. Ты не сумасшедший, который не может держать себя в руках. Ты просто играешь роль на ТВ, а потом возвращаешься к реальной жизни, идешь к Ди (прим. – подруга МакГрегора), к своему сыну, в зал к товарищам по команде. Но сценический образ начинает овладевать тобой.

Люди, видя его выходки, говорят: «Да он под кокаином. Это единственная причина, почему МакГрегор повел себя таким образом. Он напился и употребил кокаин». Я не думаю, что это правдиво до конца. Да, вероятно он был пьян, и эта часть правдива», – заявил Соннен.

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