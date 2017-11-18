Тренер МакГрегора: «Конор не вернется в UFC раньше апреля»
Джон Кавана, тренер чемпиона UFC в легком весе Конора МакГрегора, заявил, что его подопечный не вернется в смешанные единоборства до апреля или даже конца 2018-го года.
Об этом Кавана сообщил в беседе с ММА-журналистом Фара Ханнун.
Напомним, что последний на данный момент бой в UFC МакГрегор провел в ноябре 2016-го, когда нокаутировал Эдди Альвареса и завоевал пояс в легком весе.
Ранее в СМИ появились слухи, что первую защиту титула Конор проведет 30 декабря против временного чемпиона Тони Фергюсона.
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