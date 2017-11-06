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    Бой между боксером Денисом Лебедевым и бойцом ММА Фабио Мальдонадо не состоится

    Теги Денис Лебедев Андрей Рябинский Фабио Мальдонадо

    Поединок по правилам бокса между бойцом ММА Фабио Мальдонадо и чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым не состоится. Об этом рассказал Андрей Рябинский, промоутер Лебедева.

    Ранее о том, что бой «точно состоится», заявил генеральный продюсер организации Fight Nights Global Камил Гаджиев, представляющий в России интересы Мальдонадо. 

    «Не ведем переговоры, но мы долго совещались, думали, делать это или не делать. Камил Гаджиев – опытный организатор поединков, у него были разумные аргументы по поводу того, что, может быть, есть смысл это сделать. Мы всерьез над этим думали, но реально у нас это не складывается», – сказал Рябинский.

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