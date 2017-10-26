​Камил Гаджиев: «Бой между Фабио Мальдонадо и Денисом Лебедевым точно состоится»

Генеральный продюсер организации Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о переговорах между чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым и бойцом ММА Фабио Мальдонадо.

Напомним, ранее Мальдонадо предложил Лебедеву провести бой по правилам бокса.

«Переговоры идут, это уже не секрет, а достояние общественности. Мне кажется, что этот бой совершенно точно состоится. Вопрос сроков. И тот и другой являются чемпионами своих организаций: Лебедев – супер-чемпион по версии WBA, Мальдонадо – чемпион Fight Nights Global в полутяжелом весе. Обязательства спортсменов перед организациями, в которых они выступают, — это всегда приоритет.

При этом мы не можем не учитывать, что у зрителя есть интерес к этому поединку. А зритель, как я уже неоднократно это говорил, самый главный человек в индустрии.

Необходимо понять позицию WBA относительно перспектив Лебедева – какой бой ему назначат, и назначат ли. И исходя из этого обозначать сроки боя Лебедев – Мальдонадо», — сообщил Гаджиев.