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    ​Камил Гаджиев: «Бой между Фабио Мальдонадо и Денисом Лебедевым точно состоится»

    Теги Денис Лебедев Fight Nights Камил Гаджиев "Мир бокса" Фабио Мальдонадо

    Генеральный продюсер организации Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о переговорах между чемпионом мира по боксу Денисом Лебедевым и бойцом ММА Фабио Мальдонадо.

    Напомним, ранее Мальдонадо предложил Лебедеву провести бой по правилам бокса.

    «Переговоры идут, это уже не секрет, а достояние общественности. Мне кажется, что этот бой совершенно точно состоится. Вопрос сроков. И тот и другой являются чемпионами своих организаций: Лебедев – супер-чемпион по версии WBA, Мальдонадо – чемпион Fight Nights Global в полутяжелом весе. Обязательства спортсменов перед организациями, в которых они выступают, — это всегда приоритет.

    При этом мы не можем не учитывать, что у зрителя есть интерес к этому поединку. А зритель, как я уже неоднократно это говорил, самый главный человек в индустрии.

    Необходимо понять позицию WBA относительно перспектив Лебедева – какой бой ему назначат, и назначат ли. И исходя из этого обозначать сроки боя Лебедев – Мальдонадо», — сообщил Гаджиев.

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